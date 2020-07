Grave acidente na Praça 14 de Janeiro deixa duas pessoas feridas

Um dos veículos envolvidos no acidente ficou completamente destruído | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste sábado (4), na avenida Tarumã, esquina com Major Gabriel, no bairro Praça 14 de Janeiro , na Zona Sul de Manaus, deixou duas pessoas feridas e um carro completamente destruído com o impacto da batida.

Conforme informações de testemunhas, o motorista do veículo modelo Celta, de cor preta, teria ultrapassado o semáforo ao cruzar a via principal em alta velocidade. Um veículo modelo Chevrolet Ônix, de cor prata, acabou atingindo o Celta, deixando-o totalmente destruído. Algumas peças ficaram espalhadas pela via.

Não houve vítimas fatais e os envolvidos no acidente receberam atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde deles. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo filmado por testemunhas no momento do acidente:

O acidente foi filmado por pedestres | Autor: Divulgação

