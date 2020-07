Junta Comercial muda atendimento ao público como prevenção à Covid-19

Jucea funciona de 9h às 14h a partir de segunda-feira | Foto: Divulgação

Manaus - A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) informa que o atendimento ao público da autarquia será das 9h às 14h, a partir da próxima segunda-feira (6). O novo horário segue as medidas estabelecidas pelo Governo do Estado, com o objetivo de garantir maior segurança contra o coronavírus no atendimento dos órgãos públicos.

A Jucea reforça aos usuários que sigam as orientações de isolamento social e sugere o uso dos canais de comunicação on-line para obter esclarecimentos. Para tanto, estão disponíveis o chat no site www.jucea.am.gov.br; o e-mail: [email protected] e o telefone 3212-4150.

A autarquia ainda destaca que foram adotadas, em sua sede, todas as medidas e recomendações dos órgãos de saúde a fim de garantir a segurança dos servidores e da população em geral.

*Com informações da assessoria.