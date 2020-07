Arthur Neto e Elisabeth Valeiko estão se recuperando da Covid-19

O casal está internado no Hospital Adventista | Foto: divulgação





Manaus - Há cinco dias internados, o prefeito Arthur Neto e a primeira-dama Elisabeth Valeiko estão se recuperando da Covid-19. Neste sábado (4), a secretária municipal de comunicação informou que o casal continua recebendo atendimento médico no Hospital Adventista, localizado no Distrito Industrial de Manaus. Os dois foram diagnosticados com o vírus na última segunda-feira (29), logo após a inauguração do Complexo Viário da Constantino Nery.

Conforme Boletim Médico emitido na tarde deste sábado, o quadro do prefeito contínua estável e sem necessidade de uso de drogas vasoativas.

"Ele mantém o uso de ventilação não invasiva e realiza fisioterapia respiratória. Já a primeira-dama Elisabeth Valeiko tem boa saturação de oxigênio em ar ambiente, necessitando somente de sintomáticos. Ambos cumprem quarentena na própria unidade hospitalar em apartamento conjunto", informa a nota da Prefeitura.

No boletim médico anterior foi informado que o prefeito Arthur Virgílio Neto estava em isolamento no Hospital Adventista de Manaus, fora da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com quadro estável, inclusive despachando normalmente. Os exames foram feitos após ele apresentar leves sintomas de gripe.

Investimento

Nesta sexta-feira (3), o prefeito comemorou a ajuda financeira do presidente da França, Emmanuel Macron, que doou 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões). Segundo Arthur Virgílio, a verba será destinada para ações em saúde e assistência social em meio à pandemia do novo coronavírus. O objetivo é concentrar em ações voltadas para populações vulneráveis e indígenas.

"Agradeço o presidente Emmanuel Macron pela bela resposta dada ao nosso pedido de ajuda internacional nos enviando 500 mil euros, que serão investidos em ações de saúde e assistência social, sobretudo para populações vulneráveis e indígenas", escreveu.