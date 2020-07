Suhab tem novo horário de atendimento a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (06), o atendimento ao público na Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) será das 9h às 15h. O horário anterior acontecia das 8h às 14h. A determinação é do Governo do Estado devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O funcionamento interno do órgão permanece das 8h às 17h.

Segundo a diretora-presidente do órgão, Viviane Dutra, os serviços presenciais voltados a mutuários e beneficiários já vêm sendo reduzidos com agendamentos prévios no caso do Prosamim e por solicitações de emissões de boletos via site e e-mails.

“Estamos nos preparando para oferecer mais opções de atendimento digital e adequamos os espaços do órgão para melhor atender nossos beneficiários com medidas de distanciamento de cadeiras, medição de temperatura e álcool em gel disponível para o público”, disse a diretora-presidente.

PAC’s

O órgão de Habitação também possui atendimento ao público nas sedes dos PAC’s (Pronto Atendimento ao Cidadão) dos shoppings Sumaúma (avenida Noel Nutels - Cidade Nova) e Vianorte (avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras). Nesses PAC’s, o horário de atendimento ficará das 9h às 17h.

Nos PAC’s de Itacoatiara (rua Torquato Tapajós, l762 - Centro) e Parintins (rua Jonathas Pedrosa – Centro), onde a Suhab também tem postos de atendimento, o horário será das 9h às 14h.

O posto de atendimento de Humaitá (distante 690 quilômetros de Manaus) ainda está em sistema de “home office”, mas os mutuários podem ser atendidos pelo telefone e whatsapp: (97) 81017635.

