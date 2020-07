Acidente de carro deixa vítima presas às ferragens no bairro Flores

Manaus - Um acidente de carro ocorrido na madrugada deste domingo (5), deixou duas pessoas feridas na avenida Mário Ypiranga, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. O veículo modelo corsa Sedan, de cor grafite,ficou destruído.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o condutor do veículo de 28 anos ficou preso dentro do carro e foi retirado sem dificuldades.

Já uma passageira de 20 anos ficou com os membros inferiores presos às ferragens do veículo. Para o resgate foi necessário o corte das peças para desprender as pernas da jovem..

As vítimas foram socorridas por equipes do CBM-AM com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzidas a unidades hospitalares da capital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

