Honda Civic se choca contra árvore e motorista morre no Amazonas

Manaus - Um homem de 25 anos morreu na noite deste sábado (4), em um acidente de carro, em Iranduba, região metropolitana de Manaus. O carro que ele dirigia, um Honda Civic, se chocou com uma árvore. A vítima ficou presa às ferragens e, quando encontrado pelo Corpo de Bombeiros, já estava sem vida.

De acordo com os bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 23h19, e a batida foi forte o suficiente para entortar boa parte do carro. Para resgatar o corpo da vítima, os paramédicos precisaram serrar a estrutura do veículo e realizar um rebatimento do teto. As pernas do homem haviam ficado presas debaixo do painel do Honda Civic.

"A vítima encontrava-se sem presença de sinais vitais. Além disso, aparentava ter tido traumatismo cranioencefálico e podia-se ouvir sinais de crepitação óssea no pescoço [ossos quebrados]", informou à Polícia Militar, via comunicado à impresa.

Vítima ficou presa às ferragens | Foto: Divulgação

Depois de ter sido retirado das ferragens, o homem recebeu um colar cervical e KED, uma estrutura com aparência similar a uma armadura e que serve para proteger o corpo de vítimas de acidentes de trânsito.

Aparelhado, o corpo do jovem foi enviado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias para constatação do óbito, que precisa ser feito por um médico.

Os bombeiros e a Polícia Militar ainda não sabem informar como o homem colidiu o veículo.

Leia mais:

Acidente de carro deixa vítima presas às ferragens no bairro Flores

Homem estupra criança de nove anos e se esconde da PM no telhado