Vítima de acidente na AM-070 era 'amante da velocidade'

Manaus - O jovem Julio Oliveira Sampaio, de 25 anos, que filmou a própria morte na Rodovia Manoel Urbano (AM-070), publicava fotos e vídeos em alta velocidade e até com bebidas alcoólicas nas redes sociais. Em uma das publicações, o velocímetro chega a registrar 221 km/h.

No vídeo, Julio Oliveira Sampaio aparece com o carro a mais de 100 km/h e, ao seu lado, outro veículo também em alta velocidade. A gravação, que estava em seu celular, deixa indícios de que os dois estariam realizando um racha. Segundos depois, o jovem bateu contra uma árvore e morreu ainda no local.

Em outra publicação, a vítima do acidente no município de Iranduba aparece com uma cerveja em uma das mãos enquanto dirige pela rodovia. Ao lado esquerdo, um pedestre caminha e aparece no vídeo.

De acordo com os bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 23h19, e a batida foi forte o suficiente para entortar boa parte do carro. Para resgatar o corpo da vítima, os paramédicos precisaram serrar a estrutura do veículo e realizar um rebatimento do teto. As pernas do homem haviam ficado presas debaixo do painel do Honda Civic.

