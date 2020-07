VÍDEO: Patinador arrisca a vida ao pegar 'carona' em ônibus de Manaus

Vídeo mostra patinador se arriscando em carona na traseira de micro-ônibus | Foto: Reprodução

Manaus - O vídeo de um jovem arriscando a vida ao pegar "carona" de patins em um ônibus na avenida Grande Circular, zona Norte de Manaus, repercutiu nas redes sociais neste domingo (5). Nele, o patinador anda agarrado ao ônibus e atravessa de um lado a outro.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra um jovem de calça preta, camisa azul e boné pegando uma carona na traseira de um micro-ônibus da prefeitura de Manaus nas imediações da avenida Grande Circular, no bairro Cidade Nova.

| Autor:

O Código Brasileiro de trânsito (CTB) não prevê punição para quem pega carona em carros, ônibus e caminhões. No caso, apenas o motorista pode ser penalizado com multa e cinco pontos na carteira, caso tenha sido conivente com a carona.

Leia mais: Motorista nua é flagrada em blitz na zona Centro-Sul de Manaus.