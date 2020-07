Homem é executado a tiros em área vermelha de Manaus

Polícia vai investigar envolvimento da vítima com tráfico | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - O autônomo Hakson Jean Barros, de 28 anos, foi executado, na noite do último domingo (5), no beco Bela Vista, localizado na rua Iafa, no loteamento Campos Sales, bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

O assassinato aconteceu por volta das 21h. Segundo informações da polícia, Hakson passava pelo beco quando foi abordado pelo criminoso, que efetuou os disparos. Possivelmente, o assassino já estava esperando pela vítima no local, ou seja, o crime foi premeditado.

Policias da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência, mas não conseguiram localizar o assassino. Após a confirmação da morte, o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer a remoção.

De acordo com a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC-AM), o homem foi morto com dois disparos.

O local era conhecido por intenso tráfico de drogas | Foto: Yasmin Feitosa

O local onde aconteceu o assassinato é considerado área vermelha devido ao intenso tráfico de drogas. Familiares informaram à polícia que desconhecem o motivo do crime.

Pelas características, a polícia acredita em um possível acerto de contas. As investigações serão feitas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Autoria e motivação ainda seguem desconhecidas.

