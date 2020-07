Aeroporto de Parintins volta a funcionar para voos comerciais

A decisão pelo retorno foi tomada na última sexta-feira (3) | Foto: Yuri Pinheiro

Parintins (AM) - Após quatro meses sem voos comerciais, a cidade de Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, voltou a operar no sistema aéreo na última sexta-feira (3). As viagens para a ilha tupinambarana estavam suspensas por conta da pandemia do novo Coronavírus.

A reabertura do terminal portuário foi autorizada pelo Comitê Gestor de Combate do Coronavírus em Parintins. Desde o dia 30 de junho as viagens comerciais estão autorizadas.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, afirmou que foi montada uma estrutura para desinfecção no aeroporto e aeronaves. "Tudo está sendo feito conforme recomendações técnicas", disse.

As empresas aéreas Total, Twoflex e MAP Linhas Aéreas vão realizar as ações nas segundas, quartas, sextas e sábados. Os voos serão nos horários da manhã e tarde com destino a Manaus, Belém e outras cidades do Pará.

Dados de Covid-19 no município

Parintins conta atualmente, segundo boletim emitido pela Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS), com 2.809 casos confirmados e 86 mortes pela doença. Permanecem em tratamento 450 casos e 2.273 pessoas saíram do período de transmissão do vírus.

