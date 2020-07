Atenção estudantes: curso gratuito para o Enem com mais de 340 aulas

Uninter oferece estudo online gratuito para a comunidade; São 345 aulas gravadas e 55 aulas inéditas. | Foto: PG1

Amazonas- Uninter oferece estudo online gratuito para a comunidade; São 345 aulas gravadas e 55 aulas inéditas. No fim de junho, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que 5.783.357 pessoas se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.Deste total, 98,4% são para a prova impressa, que ainda não tem data confirmada.

Preparar-se para a prova no momento atual é um desafio para os inscritos que tiveram a rotina de estudos afetada com o isolamento social. Para auxiliar os alunos do Ensino Médio, o Centro Universitário Internacional Uninter, está disponibilizando gratuitamente para todo o país, um curso preparatório online.

Para o desenvolvimento social é fundamental investir em educação. Iniciativas como essa são inclusivas e democratizam o ensino, possibilitam que todos se preparem para a maior prova pública do Brasil”, afirma Marlus Humberto Geronasso, professor e coordenador do Pré-Enem Uninter.

As inscrições começaram em fevereiro, mas ainda dá tempo de garantir uma vaga e aprofundar os conhecimentos para a prova. “São mais de 200 horas de conteúdo. Além das 345 aulas gravadas, os alunos terão acesso a 55 aulas inéditas, ao vivo, com os assuntos mais atuais e pertinentes”, comenta Geronasso.

A plataforma digital disponibiliza conteúdo das últimas edições do exame, exercícios inéditos, simulados, aulões ao vivo sobre redação e materiais complementares ao estudo. O curso é 100% on-line: para fazer a inscrição basta acessar o site www.uninter.com/enem/ .

Leia mais:

Estudantes com Fies podem suspender parcelas a partir desta segunda

Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira (7)