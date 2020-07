Seap retorna visitas nas unidades prisionais seguindo normas da OMS

| Foto: Divulgação/Seap

Amazonas- A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), retomou nesta segunda-feira (06), a rotina de visitas nas unidades prisionais do Estado. Suspensas desde o dia 14 de março, por conta da pandemia da Covid-19, o retorno das visitas faz parte do quarto ciclo no plano de retomada gradual das atividades, estabelecido pelo Governo do Amazonas. Atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a entrada de visitantes nas unidades prisionais passa a obedecer a uma série de normas e protocolos de segurança e higienização.O novo modelo de visita irá funcionar de segunda a sexta-feira, sempre em dois turnos (manhã e tarde).

Após o processo de triagem que acontece na Central de Acolhimento das Famílias, os visitantes são identificados e encaminhados para as respectivas unidades. Na chegada, todos os familiares têm a temperatura aferida e, em seguida, passam pelos procedimentos normais de segurança, como escaneamento corporal e revista.

Durante as visitas também é obrigatório o uso de máscara, além do distanciamento social que deve ser mantido. Todos os espaços onde as visitas são realizadas disponibilizam álcool em gel ou líquido para os familiares e internos, além de passarem por constantes processos de higienização e desinfecção.

Para o diretor do Compaj, Lucas Maceda, a retomada das visitas é importante para trazer estabilidade ao sistema prisional. “Mesmo com todo o esforço da Seap para não deixar os internos sem contato com seus familiares durante a pandemia, como por exemplo a criação da Visita Virtual, nós sabemos que eles necessitam do contato pessoal para que possam se tranquilizar e continuar com o cumprimento de suas penas da melhor forma possível”.

Lucas também ressaltou o sucesso das medidas adotadas pela Seap no controle à Covid-19 nas unidades prisionais do Estado. “Com todos os protocolos de segurança adotados desde o início da pandemia até a presente data, a Seap não registrou nas unidades da capital um surto ou um número elevado de infectados pela Covid-19. Isso mostra a eficiência de nossos protocolos”, completou.

A retomada das visitas deve acontecer de forma gradual, e por enquanto os internos que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19 não poderão receber visitas presenciais, apenas pelo sistema da “Televisita”.

Em casos de dúvidas, familiares podem entrar em contato com o Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), de segunda a sexta, das 8h às 14h, pelo telefone: 3215-2717.





