Motorista vai parar embaixo de caminhão em acidente, em Manaus

Manaus - Um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (6), na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Sul de Manaus, deixou um carro completamente destruído e um entregador de delivery com escoriações.



O entregador que estava conduzindo a motocicleta contou que parou no retorno para deixar a carreta passar, momento em que o condutor do veículo modelo Prisma, de cor branca, veio da avenida Santos Dumont, em alta velocidade, vindo a atingir o motociclista que estava parado.

O entregador acabou indo parar embaixo da carreta e o carro colidiu contra a carreta e acabou capotando. Os ocupantes do carro foram embora após o acidente e a vítima ficou aguardando atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Posteriormente, o proprietário do veículo que estava alugado compareceu ao local do acidente e informou que iria arcar com os prejuízos.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

