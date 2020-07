‘Não sei se sabem, mas estou com Covid’, diz preso em carta no AM

O detento enviou carta para a família | Foto: reprodução

Lábrea (AM) – Familiares de detentos do presídio de Lábrea, distante a 701 quilômetros de Manaus, denunciam que os presos estão infectados com o novo Coronavírus e que as famílias não são avisadas sobre os diagnósticos e o estado de saúde dos internos.

A irmã de um dos detentos, que não quis se identificar por medo de retaliações, informou ao EM TEMPO que o irmão enviou uma carta, escondida entre as roupas para lavagem, com um pedido de ajuda.

Na carta, o detento afirma que está com Covid-19 e orientou aos pais para pedir ao advogado a prisão em regime domiciliar para realizar o tratamento.

A família informou que no último dia 20 de junho havia levado o detento para uma unidade de saúde do município, mas que não teve acesso aos resultados dos exames.

A preocupação está também na contaminação dos utensílios utilizados pelos presos, como roupas que são enviadas para lavagem.

“A família além de não saber o que está acontecendo, recebem os materiais possivelmente contaminados”, declarou a denunciante.

Outra denúncia feita pela família do detento é que um carcereiro estaria pedindo dinheiro para comprar medicamento para o preso, porém não informa a doença ou estado de saúde do interno.

Nota

Em resposta, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que de acordo com o gestor José Cláudio Silva, que está respondendo interinamente pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea, até o momento nove detentos, que estão custodiados na unidade policial, testaram positivo para a Covid-19.

O gestor José Claudio informou, também, que todos os detentos foram separados em alas distintas e estão sendo acompanhados, diariamente, por agentes da secretaria de saúde.

Em relação à alimentação dos detentos, Cláudio Silva relatou que todos os alimentos passam por processos de higienização e são entregues em marmitas individuais.

