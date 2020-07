Governo do AM define retorno de servidores do grupos de risco

Um decreto do Governo do Amazonas, divulgado nesta terça-feira (7), define para o dia 20 de julho o retorno dos servidores públicos que integram o grupo de risco para contaminação da Covid-19. Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 3 de julho, o decreto nº 42.460 inclui pessoas com mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma.

Na segunda-feira (6), o Governo já havia iniciado o quarto ciclo de reabertura gradual do comércio e atividades não essenciais na capital. Além da autorização para funcionamento de creches, escolas e universidades da rede privada, o Governo incluiu ainda a abertura de bares, ampliou horário em academias de ginástica e definiu datas para retorno do futebol estadual.

A definição sobre o retorno dos servidores acontece após a modificação do decreto nº 42.230, publicado no DOE em maio. Apesar da alteração, o artigo 7 do novo texto ressalta que o retorno do servidor poderá acontecer somente se não "houver recomendação médica em contrário".

Números

Segundo o boletim epidemiológico consolidado divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), 413 casos de Covid-19 foram diagnosticados nesta segunda-feira (6) e oito mortes foram registradas nas últimas 24h. Entre os casos, 11 foram confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR e 399 por meio de testes rápidos.

Com isso, o Amazonas contabiliza 76.427 casos.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Oito pessoas morreram de Covid-19 no AM nas últimas 24 horas

Governo do Amazonas autoriza quarto ciclo de reabertura de atividades