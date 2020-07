Novo coronavírus: Envira registra três primeiros casos da doença

Envira foi o único município que não havia registrado contágio pela doença desde o início da pandemia | Foto: Divulgação

Manaus- Após três meses sem nenhum registro de Covid-19, o município de Envira (distante 1.208 quilômetros de Manaus), registrou os três primeiros casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (6), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

O número de casos do novo coronavírus no estado chegou a mais de 76,4 mil, com mais de 2,9 mil mortes. Até o dia 22 de junho, Ipixuna (distante 1,3 mil quilômetros de Manaus), também não havia registrado nenhum caso da doença, mas os três primeiros foram confirmados na cidade no dia seguinte.

Envira era a única cidade que não havia registrado contágio pela doença desde o início da pandemia. Com o registro, o Amazonas passou a ter 100% dos municípios com casos confirmados de Covid-19.

O prefeito de Envira, Ivon Rates da Silva, informou que três pessoas foram transferidas na última sexta-feira (3) do hospital da cidade para o município de Eirunepé (distante 1.157 quilômetros de Manaus), onde irão receber tratamento. Entre os pacientes, um índio e o acompanhante dele passaram por teste rápido e testaram positivo para o novo coronavírus.

O Amazonas diagnosticou mais 413 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (6), sendo 11 casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que detecta casos novos que estão entre o terceiro e o sexto dia de sintomas da doença, e 399 por testes rápidos, com data de sintomas entre oito e 60 dias. Dessa forma, são 76.427 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo um boletim epidemiológico consolidado da FVS-AM.

De acordo com o boletim, divulgado na segunda, foram confirmados mais nove mortes pela doença, dos quais oito ocorreram nas últimas 24 horas e um que teve confirmação diagnóstica nesta terça-feira (7), elevando para 2.938 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus do domingo (5), foram registrados 27 sepultamentos e cinco óbitos domiciliares.

Ao todo, 62.344 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 11.142 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

