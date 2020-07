Projeto ‘Amigos Solidários’ doa alimentos em Iranduba durante pandemia

O grupo realiza diversos projetos no município | Autor: Mara Magalhães

Iranduba (AM) - Ajudar quem precisa. Esse é o objetivo do projeto “Amigos Solidários”, que é desenvolvido no município de Iranduba. No último sábado (4), o grupo realizou uma ação na comunidade do Castanhal, localizada nas proximidades do Distrito de Cacau Pirêra.

Com três anos de fundação, o grupo tem a missão de ajudar pessoas carentes do município, que muitas das vezes são esquecidas pelo poder público.

Segundo uma das fundadoras do projeto, Ivanilde Lopes Ferreira, a ideia de criar o grupo surgiu após uma enfermeira escolher o bairro Alto de Nazaré, mais conhecido como Mutirão, para realizar uma ação.

“Ela sempre escolhe municípios para realizar esses trabalhos no fim do ano. Na época, eu fiquei responsável por fazer o cadastro dos moradores, porém no ano seguinte decidimos não parar com a ação e, junto com amigos, começamos realizar ações no Dia das Crianças e também no fim do ano, com distribuição de cestas básicas e bingão”, contou Ivanilde.

Ao longo dos três anos, o grupo cresceu e mais pessoas se uniram para fazer o bem ao próximo. Atualmente, o grupo tem 10 membros.

Totalmente independente, o projeto não recebe nenhuma ajuda do governo e da prefeitura.

“A inciativa é toda nossa, pois vemos a necessidade das pessoas do nosso bairro. Atualmente estamos fazendo ações de 15 em 15 dias. Tudo é feito com ajuda dos membros do grupo e de amigos parceiros”, afirma.

Sobre o sentimento de ajudar o próximo, Ivanilde afirmou que se resume em uma palavra: gratidão.

“Tudo se resume nessa palavra. É gratificante ver a felicidade das pessoas. Sabemos que muitos precisam, porém tem pessoas que precisam mais ainda. Fazemos tudo com dedicação e amor”, finaliza.

Ação no Castanhal

Na ação foram doadas máscaras, cestas básicas, peixes e frango, além de um lanche para os moradores da localidade.



Para Clicia Albuquerque, uma das novas integrantes do grupo, a ação de sábado na comunidade foi produtiva.

“Teve lanche, doações de alimentos e máscaras, que é uma necessidade das comunidades nesse tempo de pandemia. Os moradores comparecerem em peso e temos a intenção de repetir outras vezes a ação na comunidade do Castanhal. Foi bastante produtiva”, declarou.

Outro parceiro do projeto, Jackson Silva, também participou da ação e salientou sobre o objetivo de ajudar o próximo. “Mais uma vez o projeto ‘Amigos Solidários’ levou alegria e ajuda para famílias que necessitam de existência, principalmente nesse momento de pandemia.

