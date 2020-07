Colisão entre dois ônibus e motocicleta deixa dois feridos em Manaus

O ocorrido foi em frente à uma cervejaria no sentido bairro/centro, na faixa da direita | Foto: Reprodução/Instagram

Manaus- Um acidente de trânsito entre dois ônibus e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na avenida Constantino Nery (Zona Centro-sul de Manaus). O caso aconteceu por volta das 14h, nesta terça-feira (7) e segundo testemunhas, o casal que estava na moto foi atingido por um ônibus enquanto realizava uma ultrapassagem por outro coletivo.

O ocorrido foi em frente à uma cervejaria no sentido bairro/centro, na faixa da direita. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para realizar os primeiros socorros às vítimas. O homem e a mulher que estavam na motocicleta de cor preta, modelo Titan, foram encaminhados lesionados ao Hospital 28 de Agosto (localizado na zona Centro-sul) onde passam por exames e procedimentos de rotina.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o trânsito no local já foi controlado e os veículos já foram retirados da via. Ainda segundo o instituto, a moto foi levada pelo padrasto do proprietário e a Perícia esteve no local para cumprir os tramites cabíveis.

Faixa Azul

Com o retorno da Faixa Azul na avenida Constantino Nery, os condutores ainda estão se adaptando com o uso das duas faixas. Agentes de trânsito estão no local, e aqueles que não cumprirem devem ser multados pela infração gravíssima, com sete pontos na Carteira de Habilitação e multa no valor de R$ 293,47.

A Portaria 033 de 15 de fevereiro de 2016 da Prefeitura de Manaus, determina ainda que a faixa é exclusiva para os veículos autorizados no período de segunda a sexta-feira, das 4h às 22h. No sábado, a exclusividade vigora das 4h ao meio-dia. Aos domingos e feriados, a circulação na faixa azul é livre para todos os veículos.

Leia Mais:

Após ser atropelado na Constantino Nery, homem morre em hospital