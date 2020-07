Estado Governo do AM injeta mais de R$100 mil em Manacapuru

O Governo do Amazonas fomentou R$ 101.041,20 para a compra de materiais e equipamentos permanentes em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) | Foto: Breno Brandão

Amazonas- O Governo do Amazonas fomentou R$ 101.041,20 para a compra de materiais e equipamentos permanentes em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), mediante edital, destinando esses materiais para a Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru (Acem). A solenidade de entrega ocorreu nesta terça-feira (7), às 10h, na sede da associação, localizada na rua Almirante Tamandaré, 1.071, bairro Aparecida.

A Acem realiza trabalho social de atendimento a pessoas com deficiência, por meio da oferta de apoio e orientação familiar. Os serviços oferecidos pela instituição contribuem para a melhoria dos tratamentos de reabilitação dos assistidos e promovem a convivência para o fortalecimento de vínculos, mediante ações individuais e em grupo.

Além disso, a associação favorece a inclusão produtiva por meio da realização de cursos profissionalizantes para a geração de renda, bem como a identificação, o atendimento, a orientação e o encaminhamento à rede socioassistencial, visando a qualidade de vida e a inclusão social.

Na unidade, foram adquiridas mesas em MDF, ar-condicionado, bebedouro, computador completo, máquina de costura simples, fogão de seis bocas com forno industrial, ventiladores, entre outros itens. A finalidade é melhorar a estrutura do ambiente, facilitando as condições de acessibilidade às crianças e adolescentes e possibilitando melhor qualidade no atendimento.

Benefícios – A ação vai possibilitar a melhoria em 90% da qualidade dos espaços do acolhimento, proporcionando um ambiente ainda mais hospitaleiro e protetivo. Esta ação beneficiou mais de 300 pessoas atendidas direta e indiretamente, assegurando uma vivência com mais dignidade e proporcionando o seu desenvolvimento.

FPS – O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e outros cidadãos que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica.

*Com informações da Assessoria

