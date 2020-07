Tem coragem? Vídeo mostra crianças brincando com jacaré na natureza

Quatro crianças envolvem o animal na brincadeira no rio | Foto: reprodução

Manaus – É muito comum que crianças tenham carinho e amizade com animais. Gatos, cachorros e pássaros são os mais comuns. Entretanto, nesse registro é possível ver um grupo de crianças em contato com um animal nada comum: Um jacaré, que participa do momento de brincadeira e descontração no rio.

Veja vídeo:

Veja o vídeo | Autor: Reprodução

Quatro crianças indígenas brincam em um rio com um jacaré de mais de dois metros de comprimento. Aparentemente, há um adulto filmando a interação entre o bicho e as crianças. Ele fala em um dialeto da tribo e o animal parece interagir com o grupo.

Em um momento do vídeo, uma das crianças segura na boca do jacaré, enquanto as demais nadam ao lado e debaixo do animal.

Outro vídeo que chamou a atenção nos últimos meses foi de um jacaré que engoliu um cachorro no Rio Amazonas. O cachorro estava nadando no local e o jacaré, de mais de dois metros, surpreendeu a todos engolindo o cão chamado "Fred".

Leia mais:

Homem domina tubarão com a mão

Surfista morre após ataque de tubarão

Águia carregando presa intriga a web: é um tubarão?