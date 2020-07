Vídeo! Carro capota e trânsito fica lento em via de Manaus

Guincho foi utilizado para remover veículo do local | Foto: Divulgação/IMMU

Manaus - Um veículo capotou na manhã desta quarta-feira (8) e causou retenção no trânsito na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Motoristas que passaram pelo lugar precisaram ter paciência devido ao fluxo de carros no horário de pico.

O acidente ocorreu no sentido Rotatória do bairro Coroado - nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) -, por volta das 6h30. Depois de capotar, o veículo parou na calçada devido ao forte impacto.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o motorista não sofreu ferimentos graves. Um guincho foi utilizado para remover veículo do local e o tráfego na via foi normalizado somente por volta das 7h30.

Não há informações sobre o que levou o motorista a perder o controle do veículo.

