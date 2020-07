Retorno da Faixa Azul ajusta trânsito mas não agrada condutores

Aqueles que não cumprirem devem ser multados por infração gravíssima, com sete pontos na Carteira de Habilitação e multa no valor de R$ 293,47 | Foto: Rogério Barros/ Em Tempo

Manaus- Os manauaras ainda estão se adaptando com o retorno do funcionamento da Faixa Azul na avenida Constantino Nery. A faixa que voltou a ser de uso exclusivo, na segunda-feira (6), cumpri a Portaria 033, de 15 de fevereiro de 2016. Porém, de acordo com os condutores de veículos e usuários do transporte público, a iniciativa dificulta o tráfego na região. O EM TEMPO foi até uma das vias principais na zona Centro-sul de Manaus na terça-feira (7) e entrevistou as pessoas sobre a temática.

O agente penitenciário, Sebastião Pessoa contou que dirige e para ele o projeto da Faixa Azul possui algumas falhas. O servidor público, disse que a capital amazonense não tem estrutura física para ter uma faixa exclusiva para os ônibus articulados e outros poucos veículos, principalmente porque a faixa da direita permanece sendo usada por coletivos.

“Se uma ambulância precisar de espaço para passar aqui na Constantino não há condições. Aqui ainda tem um grande engarrafamento, pois, falta infraestrutura e precisamos de um planejamento de mobilidade eficaz. Afinal, nossas autoridades competentes ganham para isso e essa situação do transporte nunca foi resolvido. O trânsito ainda não está pior porque nem todos voltaram as ruas por conta da pandemia”, falou Sebastião.

Nessa quarta-feira (8) o EM TEMPO realizou uma enquete com a seguinte pergunta: Desde a segunda-feira (6), a Faixa Azul voltou a funcionar na avenida Constantino Nery e nós queremos a sua opinião. Você é contra ou a favor do retorno da Faixa Azul? Com 988 votos, 69% votaram contra e 31% a favor da volta do funcionamento do corredor exclusivo.

Nas últimas 24h, dois acidentes foram registrados na avenida Constantino Nery, pela equipe de reportagem do EM TEMPO, mesmo com a presença de agentes de trânsito nos locais. Ainda não se pode afirmar que os casos estão vinculados com a Faixa Azul, mas a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT) está investigando os acontecimentos.

O primeiro caso aconteceu na tarde de segunda (6), quando o pedestre Heyder Vieira da Silva, 51 anos, tentava atravessar em uma das faixas da avenida e foi atropelado por um motociclista que até o fechamento desta matéria não teve a identidade revelada. Heyder, ainda recebeu socorro e estava internado no Hospital e Pronto Socorro, João Lúcio, mas veio a óbito na tarde de terça (7).

Ainda na terça, um homem que conduzia uma motocicleta (de cor preta e modelo Titan) e transportava uma passageira foi atingido por um ônibus, enquanto tentava se desviar de outro coletivo. O acidente aconteceu por volta das 14h e as vítimas que estavam na moto ficaram feridas e precisaram ser socorridas. Ambos foram encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Vale ressaltar que a faixa é exclusiva para uso dos veículos autorizados no período de segunda a sexta-feira, das 4h às 22h. No sábado, a exclusividade vigora das 4h ao meio-dia. Aos domingos e feriados, a circulação na faixa azul é livre para todos os veículos. Agentes de trânsito estão fiscalizando o trafego na zona Centro-sul e aqueles que não cumprirem devem ser multados por infração gravíssima, com sete pontos na Carteira de Habilitação e multa no valor de R$ 293,47.

