Quatro pessoas ficam feridas após colisão entre motos em Iranduba

Manaus - Quatro pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde da última quarta-feira (9), no município Iranduba (distante 43 quilômetros em linha reta de Manaus).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente aconteceu por volta de 16h30 e as motocicletas estavam em sentidos opostos da via no momento da colisão.

Duas pessoas foram atendidas por equipes do próprio município e ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde das vítimas. Outras duas vítimas, já identificadas, receberam atendimento dos Bombeiros.

Um dos feridos foi um homem de 58 anos. Ele estava sem capacete no momento da colisão, mas tinha quadro estável, com escoriações pelo corpo e fratura da tíbia. A outra vítima atendida pelos Bombeiros foi um homem de 52 anos. Ele também apresentava quadro estável, sofrendo escoriações superficiais.

Mesmo sem queixas, sinais ou sintomas de outros agravos após avaliação, os dois foram transportados ao Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

