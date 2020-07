Cachorrinho é resgatado na avenida das Torres e família procura donos

O cachorrinho é bem cuidado e estava assustado quando foi encontrado | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Um cachorro da raça poodle, cor bege e porte pequeno, foi encontrado na noite de quarta-feira (8) pela família Araújo no cruzamento da Baixada Fluminense e o bairro Renato Souza Pinto, na Zona Norte de Manaus.

A família notou que o animal estava assustado em um matagal e resolveu parar para ajudar. O cachorrinho não tinha identificação.

Os Araújos já divulgaram as fotos do animal nas redes sociais, mas ainda não conseguiram encontrar os tutores do cachorrinho. Por isso procuraram ajuda do Portal EM TEMPO para ajudar a encontrar os verdadeiros donos. Ele é comportado e possui características de um cão bem tratado, conforme a família.

A família que resgatou acredita que vai encontrar os tutores do canino | Foto: Arquivo Pessoal

"Era noite quando notamos que ele estava perdido no canteiro da via. Estava sujo de mato, mas muito cheiroso ainda. Ele lembra o aroma de um animal que acabou de sair do pet shop. O cachorro é dócil, carinhoso e estava muito assustado. Não vamos ficar com ele, mas estamos cuidando até encontrar os donos. Alguém deve está muito desesperado para encontrá-lo, temos certeza disso”, explicou Stephanie Araújo.

Contatos

Quem souber informações de alguém que perdeu um cachorro ou reconhece o bichinho, pode entrar em contato pelo número (92) 99363-4594 ou 99275-7992.

Leia mais:

Cachorro tem as patas decepadas a golpes de foice por vizinho

Tem coragem? Vídeo mostra crianças brincando com jacaré na natureza