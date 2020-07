Acidente com micro-ônibus e carreta deixa feridos na AM-010

A empresa informou que eles foram encaminhados a um hospital de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - Passageiros de um micro-ônibus passaram por um tremendo susto na madrugada desta quinta-feira (9). O veículo colidiu com uma carreta no km 5 da rodovia estadual AM-010 , próximo à empresa Nova Med. O coletivo trafegava com um grupo de 12 trabalhadores em direção ao Distrito Industrial de Manaus.

O acidente aconteceu por volta de 5h da manhã. A carreta estava parada na via com problema mecânicos, porém o motorista do ônibus não percebeu e acabou colidindo.

Ele ainda tentou desviar, mas a lateral do ônibus ficou completamente destruída. Em nota, a empresa, responsável pelo ônibus, informou que o acidente ocorreu por conta da falta de visibilidade na pista e neblina.

Alguns trabalhadores tiveram escoriações pelo corpo e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A empresa informou que eles foram encaminhados a um hospital de Manaus.

