Motociclista perde a moto e por pouco não perde a vida em acidente

Manaus- Um jovem de 20 anos pilotava em alta velocidade uma motocicleta de 600 cilindradas de cor preta, quando se chocou com um carro de modelo não identificado na Avenida Nepal, no bairro Nova Cidade (Zona Norte de Manaus). Com o impacto, o motociclista foi arremessado há aproximadamente 15 metros de distância da colisão. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (8).

O condutor do carro parou para prestar socorro e assistência ao homem e conseguiu levar o motociclista ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo (Avenida Autaz Mirim, zona Leste). Em depoimento para os agentes da saúde, o motorista que não teve a identidade revelada afirmou que tudo foi muito rápido.

“Eu estava à caminho de casa, fui fazer uma ultrapassagem e acabei cortando a frente da moto. Fiquei desesperado na hora. Meu carro quase corta ao meio e a moto do rapaz está destruída, virou sucata. Tivemos muita sorte, principalmente porque ele que foi lançado há metros sem proteção nenhuma”, contou o condutor do veículo.

O piloto precisou passar por procedimentos de reconstrução da perna direita, de acordo com a família essa é a terceira vez que o homem se envolve em acidentes. No momento da batida, o jovem estava sem capacete e de acordo com os socorristas que o atenderam no hospital o fato dele sobreviver a esta queda foi um milagre.

