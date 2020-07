Mais 4 mil indígenas foram beneficiados com doações

Duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), localizadas no interior do Amazonas, receberam assistência e doações para amenizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19, beneficiando mais de quatro mil pessoas | Foto: Imprensa FAS

Manaus - Duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), localizadas no interior do Amazonas, receberam assistência e doações para amenizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19. No total mais de quatro mil pessoas foram beneficiadas devido aos esforços de expedições emergenciais realizadas pela Aliança dos povos indígenas e populações tradicionais e organizações parceiras do Amazonas para o enfrentamento do coronavírus, coordenada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

Ao todo, as duas expedições atingiram mais de 4 mil pessoas que vivem em locais de difícil acessoa ajuda também veio com informação sobre o covid-19 para combater as fake news com 500 cartazes distribuídos pela comunidade. As expedições também distribuíram produtos da Procter & Gamble Company (P&G).

O presidente da Associação de Moradores e Amigos da RDS do Juma (Amarjuma), Maik Corrêa, enfatizou a importância das entregas “Vivemos numa região distante e, por isso, tudo se torna mais difícil ter acesso. Somos gratos por toda a ajuda”, disse Maik.

Um dos parceiros é o Universo Americanas (composto por Americanas, B2W Digital, IF – Inovação e Futuro, Ame e LET´S), que criou um programa de auxílio às populações indígenas e ribeirinhas da Amazônia durante a pandemia e já doou 300 mil máscaras, mil oxímetros e 21,5 mil unidades de álcool em gel (500 ml) com o objetivo de ajudar na higienização e combate ao avanço da doença na região.

Em Uatumã

Além das doações, os profissionais da saúde que atuam na região, a missão garantiu a entrega de oxímetros, termômetros, aparelho de pressão e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Também teve teleatendimentos de saúde e psicológico, através do sistema de Telessaúde da UEA, e a distribuição de material informativo com recomendações médicas.

A presidente da Associação Agroextrativista dos Comunitários da RDS Uatumã, Diana Prado, informou que a pandemia paralisou as principais atividades econômicas das comunidades.

Sobre a Aliança

A “Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus” foi criada e é coordenada pela pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) com o envolvimento de 81 instituições públicas e da sociedade civil para ações de prevenção ao coronavírus. Busca disseminar e estimular a adoção de boas práticas para reduzir os riscos de contágio, levar os serviços e as informações em saúde via telessaúde e o transporte de pacientes graves.

