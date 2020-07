Amazonas Energia lança cabo subaquático para levar energia a Coari

A amazonas energia com o programa 'Luz para todos' chega ao município de Coari. | Foto: Amazonas Energia

Coari- A amazonas energia com o programa 'Luz para todos' chega ao município de Coari. Na manhã desta desta quinta-feira (09) a empresa iniciou o lançamento de cabo subaquático visando levar energia elétrica a comunidades da Ilha do Ariá, por meio de embarcação fluvial de Coari. Com o objetivo de desenvolvimento da região e mais qualidade de vida aos moradores da localidade.

O lançamento do cabo subaquático vai energizar a ilha, e beneficiar cerca de 101 famílias residentes nas comunidades, ampliando a capacidade de oferta de energia para as comunidades ribeirinhas de Coari.

O Programa Luz para Todos tem o objetivo de propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda não possui acesso a esse serviço público, universalizando o estado do Amazonas com o serviço de eletrificação rural, atingindo as metas de atendimento estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), além de garantir o acesso ao serviço público de energia elétrica aos domicílios e estabelecimentos do meio rural e melhorar a prestação de serviços à população beneficiada.

Desde o início do Programa até a presente data foram atendidas 3.852 comunidades e 132.599 domicílios, beneficiando uma população de aproximadamente 662.995 pessoas em todo o estado do Amazonas

Até o ano de 2030, a previsão é que 54.819 unidades consumidoras sejam beneficiadas pelo programa, com investimento na ordem de R$ 2.057.311.281. O investimento previsto para até o ano de 2021 é de R$ 236.890.407. Até o ano de 2022 a previsão é que sejam realizadas 23.035 novas ligações em municípios do interior, com investimento de R$ 290.389.120.

*Com informações da assessoria

