Novo aplicativo de transporte isenta taxas aos motoristas

Manaus - Os manauaras podem contar com mais um aplicativo de transporte, a Yet Go. Com o objetivo de assegurar o bem-estar do consumidor e mais o rendimento financeiro do motorista, que muitas vezes tem prejuízos em corridas, está no mercado manauara mais uma alternativa de aplicativo de transporte.

De acordo com o CEO e fundador da Yet GO, Alberto Júnior, a plataforma possui, como diferencial, as menores taxas do mercado, além de um serviço de qualidade. “Hoje, quando um cliente pede um carro das empresas concorrentes, elas acabam ficando com uma taxa muito alta do valor da corrida, o que não beneficia o motorista. Já na YetGO nós proporcionamos a isenção dessa taxa”, explica.

Disponibilizado para os sistemas Android e IOS, o aplicativo tem quatro opções de veículos: comum, luxo, táxi e moto. No carro da modalidade luxo o custo por cada quilômetro percorrido é de R$ 2, enquanto que para o carro comum a taxa é de apenas R$1,70, sendo as menores taxas do mercado. Além disso, os clientes podem ficar tranquilos quanto à taxa dinâmica, popularmente conhecida como "bandeira tarifária", que aumenta os valores durante a noite. O consumidor também pode usufruir de um desconto de 40% em comparação aos táxis.

A plataforma de mobilidade urbana também realiza entregas pelo aplicativo por meio da modalidade YetGO Express, facilitando também aos restaurantes ao possibilitar uma entrega rápida e com rastreamento para o cliente.

As possibilidades de pagamento são em dinheiro e cartão de crédito, e o condutor pode enviar a documentação de cadastro por meio do próprio aplicativo exclusivo aos motoristas.

Para Alberto, o negócio traz um benefício mútuo. O consumidor pode contribuir com o lucro do motorista, além de receber um serviço exemplar. “Acredito que a pessoa que utilizar os carros do aplicativo vão se sentir bem também por saber que estão ajudando na renda do motorista”, finaliza.

Com a recuperação da economia em andamento e a reabertura do comércio, a expectativa é que o aplicativo atraia cada vez mais novos usuários e condutores, pela gama de benefícios oferecidos.

Sobre a empresa

A YetGO foi fundada em 2010, por empreendedores que buscaram formas e soluções em tecnologia para modificar as estruturas do mercado e das próprias cidades. A empresa conta com equipe de analistas e assessores exclusivos, o melhor atendimento ao franqueado e as melhores taxas de investimento.

Até o final de 2019, a plataforma já estava presente em seis cidades brasileiras: Belém, Fortaleza, Macapá, Maceió, Salvador e São Luís.

