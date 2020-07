Mais de 200 condutores de veículos 'barulhentos' foram multados no AM

Escapamento esportivo, ou descarga livre, é proibido pelo CTB | Foto: Divulgação/Detran-AM

Amazonas - Somente no primeiro semestre deste ano, 223 motoristas foram multados por conduzir veículos com escapamento modificado, também chamados de esportivos ou descarga livre. A alteração é proibida pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB), que prevê a retenção do veículo para regularização, multa de R$ 195,23 e a perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), o número de autuações em 2020 é 29% menor que o registrado no mesmo período do ano passado - que contabilizou 288 autuações. O ruído gerado pela modificação é perceptível no tráfego diário e, segundo o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), ocorre com maior incidência em motocicletas.

"Além de incomodar as pessoas com o barulho, a descarga esportiva ou a ausência de silenciador, aumenta a emissão de gases nocivos ao meio ambiente", disse Arthur Francisco, coordenador do Neot, por meio de nota.

O Detran-AM destaca ainda que as apreensões não envolvem apenas motocicletas, mas também carros e caminhões.

