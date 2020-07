Pesca artesanal em Manicoré vai receber R$ 380 mil para investimento

| Foto: Divulgação/Idam

Manicoré- Governo do amazonas assinou 26 projetos de crédito rural no valor total de R$ 380 mil para fortalecer a pesca artesanal em Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus) na quarta (8) e quinta-feira (09). Os projetos financiados serão para investimentos na aquisição de máquinas, equipamentos e itens para pesca.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) é um parceiro técnico. Que apoia e orienta os pescadores sobre a documentação necessária, realiza visita técnica e elabora os projetos de crédito encaminhados ao agente financeiro para os moradores locais o incentivo vai facilitar a logística de transporte do pescado.

Para o pescador Silvio Delgado Vieira, de 57 anos, da comunidade Terra Preta, o incentivo vai facilitar a logística de transporte do pescado. “Moro a 50 quilômetros de distância da sede do município e financiei um motor de 18 HP e um bote de alumínio. Hoje levo cerca de quatro horas para chegar à sede do município, e com a aquisição desses equipamentos, levarei em torno de duas horas. Isso vai diminuir o tempo de tráfego da sede para a minha comunidade. Sou grato ao Governo do Estado por esses equipamentos financiados”, comemorou.

Além da pesca, o município de Manicoré tem como principais atividades os cultivos de banana, melancia, mandioca, castanha-do-Brasil e açaí. Atualmente, o Idam assiste no município cerca de 900 agricultores familiares.

Parceria

Nesta semana, a Prefeitura de Manicoré e o Idam assinaram um Termo de Cooperação Técnica visando fortalecer os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) na região.

Hoje, a prefeitura disponibiliza para a Unidade Local oito servidores que auxiliam na parte administrativa, além de técnicos em agropecuária que atuam nas atividades de campo, o que totaliza, junto com os servidores do Idam, 13 profissionais na unidade.

