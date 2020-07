Equipe de limpeza retira de 32 tonelada de lixo por dia dos igarapés

A prefeitura de Manaus promoveu ações de limpeza nos igarapés da cidade nesta sexta-feira (10) | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Manaus - A prefeitura de Manaus promoveu ações de limpeza nos igarapés da cidade nesta sexta-feira (10). Por dia, as equipes retiram, em média, 32 toneladas de lixo somente nos igarapés e córregos, segundo o último balanço do município referente ao período de janeiro a maio deste ano tendo como objetivo melhorar o escoamento da água. Os serviços foram realizados nos igarapés do 40, zona Sul; Franco, na avenida Brasil, zona Oeste; e orla da Manaus Moderna, zona Sul; e outros pontos.

Esse trabalho requer o uso de equipamentos específicos, entre lanchas, redes de contenção e caçambas para remoção, além de material para mergulho dos agentes de limpeza, que muitas vezes adentram nas águas poluídas.

No igarapé do Franco, as equipes da Semulsp atuaram com a retirada de resíduos sólidos da superfície da água | Foto: Altemar Alcântara/Semcom





No igarapé do Franco, as equipes da Semulsp atuaram com a retirada de resíduos sólidos da superfície da água. O subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças, explica que Manaus recebe reforço diário de limpeza e ressalta os cuidados que a população deve tomar.

“O nosso trabalho é contínuo. Duas balsas, cinco botes e um efetivo de 60 homens que estão trabalhando, diariamente, fazendo essa limpeza nos igarapés, tanto na área em que podemos adentrar com a balsa, quanto nos locais onde não podemos, mas a coleta ocorre da mesma forma. Manaus não precisa ser poluída dessa forma, pois temos coleta de segunda a sábado. Então pedimos o apoio da população, para que tenham a conscientização de preservar e não poluir os igarapés”, explicou.

Além dos igarapés, Manaus também recebe diariamente outros serviços de limpeza como: capinação, varrição e jardinagem. Somente nesta sexta, outros 13 pontos da cidade também contaram com o reforço das equipes da Semulsp.

