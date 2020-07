'Hora da Merenda' finaliza entrega dos Kits aos alunos de Manaus

O projeto "Hora da Merenda" já beneficiou mais de 242 mil alunos das 496 unidades de ensino de Manaus. Em uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Educação (Semed), os kits alimentícios foram entregues às famílias dos estudantes das zonas urbana e rural da capital amazonense. | Foto: Altemar Alcântara e Alex Pazuello / Semcom

Manaus- O projeto "Hora da Merenda" já beneficiou mais de 242 mil alunos das 496 unidades de ensino de Manaus. Em uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Educação (Semed), os kits alimentícios foram entregues às famílias dos estudantes das zonas urbana e rural da capital amazonense. A medida foi adotada para garantir alimentação das crianças que estão em casa por conta da pandemia do novo coronavírus, e que seguem com estudos a partir do projeto “Aula em Casa”.

Os primeiros kits do “Hora da Merenda” foram montados com alimentos que estavam no depósito da Central de Abastecimento e Logística e nas unidades de ensino da Semed. Mas, para finalizar as entregas, foi necessário adquirir novos, compostos por itens como açúcar, arroz, biscoito salgado, feijão, macarrão, achocolatado em pó, leite integral em pó e óleo de soja. Todos os kits foram entregues lacrados às unidades de ensino.

A Semed informa aos pais ou responsáveis por alunos, que por algum motivo não conseguiram ir até a escola para retirar os alimentos, devem entrar em contato com a unidade de ensino, para a retirada, em data a ser agendada, do kit do “Hora da Merenda”. Os kits que “sobraram” foram devolvidos para o depósito central da secretaria.

Todos os kits foram entregues lacrados às unidades de ensino | Foto: Altemar Alcântara e Alex Pazuello / Semcom





A secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, mencionou também a distribuição dos kits na zona rural, garantida pela efetiva participação de professores e assessores. “Ao mesmo tempo que esses alunos recebem os kits, os professores também entregam matérias com atividades escolares impressas para uma boa parte desses estudantes, que não tem acesso ao projeto ‘Aula em Casa’ pelas plataformas digitais ou pela TV aberta”, comentou.

Auxílio “Nossa Merenda”

Desde o início do pagamento do auxílio “Nossa Merenda”, no dia 8 deste mês, mais de 28 mil famílias já receberam o benefício. O projeto vai atender as necessidades de mais de 58 mil alunos da rede municipal de ensino, que recebem o Bolsa Família e que vivem em vulnerabilidade social ou em extrema pobreza. O pagamento acontece pelo aplicativo “Carteira BB”, que pode ser baixado em qualquer aparelho celular.

Caso algum beneficiário não tenha conseguido receber a primeira parcela, ele deve preencher o formulário, disponível no site da secretaria, e caso os dados estejam corretos, a família receberá o pagamento na próxima remessa com retroativo. O link para acesso é o https://forms.gle/iv9hWtkiCPye4yaW6 .

