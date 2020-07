Projeto 'Mãos unidas' dá visibilidade para causas sociais na internet

O projeto "Mãos unidas", há dois anos, incentiva doações a causas que precisam de atenção por meio das redes sociais | Foto: Karla Vieira / Fundo Manaus Solidária

Manaus- O projeto "Mãos unidas", há dois anos, incentiva doações a causas que precisam de atenção por meio das redes sociais. A uma iniciativa do Fundo Manaus Solidária, órgão pertencente à estrutura da Prefeitura de Manaus busca despertar a solidariedade social e gerar uma mobilização em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, ao sensibilizar a população a realizar doações, o projeto contribui para que diversas ações possam ter seus objetivos alcançados, uma união que se torna ainda mais importante durante o período de crise econômica e social pelo qual passamos.

Um dos casos que foram beneficiados pelo “Mãos Unidas” foi o da dona de casa Michelle de Freitas, 38, que deu à luz a quadrigêmeas no dia 27 de junho. Ela, que acreditava estar grávida de três meninas, se surpreendeu quando na hora do parto soube que havia mais um bebê. As meninas - Sophia, Laís, Lívia e Giovana -, todas pesando pouco mais de um quilo, devem permanecer no hospital por pelo menos dois meses.

E enquanto elas ganham peso, uma corrente de solidariedade se formou para ajudá-las. Além do “Mãos Unidas” reforçar a necessidade de auxílio para a mãe que já tem outros três filhos, o Fundo Manaus Solidária ajudou às quadrigêmeas com enxovais e outros itens de primeira necessidade.

E enquanto elas ganham peso, uma corrente de solidariedade se formou para ajudá-las | Foto: Karla Vieira / Fundo Manaus Solidária





Vaquinhas virtuais



Campanhas de arrecadação de recursos também são divulgadas pelo projeto. Para custear o tratamento de câncer como o de Ingrid e Victoria, mãe e filha diagnosticadas com a doença, criaram uma vaquinha na internet para arrecadar fundos. Por meio do “Mãos Unidas”, mais pessoas puderam conhecer a história da família e contribuir com a causa.

Além de ações pontuais que precisam de atenção, o projeto também divulga serviços oferecidos gratuitamente à população. Foi o caso da psicóloga Nívia Rodriguez, que disponibilizou atendimento psicológico de acolhimento, voltado às pessoas afetadas diretamente pela crise da Covid-19.

Durante o mês de abril, foi realizada uma edição especial do "Mãos Unidas", direcionada às entidades parceiras do Fundo Manaus Solidária, que oferecem serviços de atenção à população vulnerável. Em meio à pandemia de Covid-19, as publicações tinham como foco principal informar os itens de maior necessidade das organizações, naquele momento, além de meios para doação em dinheiro, no total 16 instituições foram beneficiadas com a divulgação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Arthur Neto e Elisabeth Valeiko estão se recuperando da Covid-19

INDT e Lady’s Mall fazem doações a 66 povos indígenas do Amazonas