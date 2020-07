UTI do Pronto-Socorro da Criança na Compensa pega fogo

O local foi isolado e não houve registro de vítimas | Foto: Suyanne Lima





Manaus - A ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Pronto-Socorro da Criança, localizado no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, pegou fogo na noite desta sexta-feira (20). Os bombeiros foram acionados por volta das 20h45.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), funcionários da unidade utilizaram extintores para fazer o primeiro combate ao fogo. Em seguida, as equipes foram enviadas ao local.

Após 4 minutos do chamado, uma equipe do CBMAM chegou e terminou de controlar as chamas. Um funcionário do local que preferiu não se identificar informou que aparentemente a causa das chamas foi um curto-circuito em um dos aparelhos da UTI.

"Foi apenas um super aquecimento na parte elétrica do hospital", informou a assessoria do CBMAM.



O local foi isolado e não houve registro de vítimas. A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) ainda não se pronunciou sobre o sinistro, mas deve apurar os fatos.

Veja a reportagem do local do princípio de incêndio: