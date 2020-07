Luto de 3 dias: Prefeito lamenta morte do ambientalista Alfredo Sirki

O ambientalista e jornalista vítima de acidente de carro no Rio de Janeiro | Foto: divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, externou profundo pesar pela morte do escritor e ambientalista Alfredo Sirkis, 69, vítima de acidente de carro no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 10/7, e irá decretar luto oficial de três dias na cidade.



“Alfredo Sirkis nos deixou, um grande ambientalista. Perdi um companheiro, perdi um amigo de imensa ternura. Sirkis foi um dos fundadores do Partido Verde, tinha grande influência na política nacional, culto, de imensa coragem cívica e física. Ocupou, até o ano passado, o cargo de coordenador-geral do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, era um líder ambientalista que merece todas as homenagens do povo de Manaus. Já deixa saudades”, disse Virgílio.

A primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, também lamentou a morte e lembrou que, além da luta ambientalista, Sirkis deixou grandes obras literárias.

“Minha solidariedade aos amigos e familiares do Sirkis, vítima de uma fatalidade. Um escritor inteligente, premiado e que, antes de partir, deixou mais uma obra onde fala sobre a luta do aquecimento global. Perdemos um combatente do meio ambiente”, lamentou Valeiko.

