Vídeo: incêndio destrói parte de distribuidora em Itacoatiara, no AM

A operação para apagar as chamas durou seis horas | Foto: Divulgação

Itacoatiara – Um incêndio destruiu parte de uma distribuidora de grande porte, na noite desta sexta-feira (10), no município de Itacoatiara, distante 270 quilômetros de Manaus. Não houve registro de vítimas.

Veja vídeo:

Veja o momento do incêndio | Autor: Divulgação

Segundo informações da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o incêndio começou por volta das 22h30 e a ocorrência só foi encerrada após seis horas de combate ao fogo no local.

Foram utilizados 17 mil litros de água. O estabelecimento sofreu perda parcial. A população que acompanhou a ocorrência ajudou a esvaziar o local, que ainda não havia sido consumido pelas chamas.

Outros casos

Há histórico de outros incêndios em distribuidoras e galpões em Manaus. Em 2017, uma distribuidora de frios foi destruída por um incêndio no Coroado, Zona Leste de Manaus. Cerca de 30 mil litros de água foram usados pelo Corpo de Bombeiros para conter as chamas.

A assessoria de imprensa dos Bombeiros afirmou que houve perda total no primeiro andar do prédio, onde funcionava a distribuidora. O incêndio não chegou a atingir o segundo andar, onde famílias moram em apartamentos alugados.

No mesmo ano, um galpão, utilizado para guardar entulhos como materiais infláveis, pegou fogo no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) estiveram no local combatendo o fogo. O local já tinha pegado fogo outras vezes .

Leia mais:

Incêndio destrói casa no Coroado

Incêndio atinge condomínio de luxo na Ephigênio Sales