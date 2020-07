Homem tem cabeça esmagada enquanto dormia embaixo de ônibus em Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Janderson Amaral do Nascimento, de 27 anos, morreu atropelado por um ônibus na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, na noite desta sexta-feira (10). O fato aconteceu em frente à reserva Adolpho Ducke.

De acordo com testemunhas, a vítima estava dormindo embaixo do veículo, em um local que serve de garagem, quando, sem perceber, o motorista arrancou com o ônibus e esmagou a cabeça da vítima.

Após encontrarem o corpo do rapaz com o crânio esmagado e a massa encefálica exposta no chão, por voltar das 22h, moradores acionaram a polícia. Após o trabalho da perícia criminal foi constatado que ele estava com várias fraturas pelo corpo.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que deve fazer as investigações. O motorista ainda não tinha sido localizado.

Leia mais:

Homem agride companheira por estar com 'problemas financeiros'

Motorista passa mais de 7 horas nas mãos de criminosos durante roubo