Agricultor morre atropelado por caminhão de lixo no interior do AM

A vítima morreu no local do acidente | Foto: Divulgação

Um agricultor de 46 anos morreu após ser atropelado por um caminhão coletor de lixo, na última quinta-feira (9), no município de Santa Isabel do Rio Negro (distante 630 quilômetros em linha reta da capital).

Segundo o delegado do 76º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Aldiney Nogueira, o caso ocorreu no bairro Dom Walter.

O condutor do veículo prestou socorro à vítima, indo até à unidade hospitalar da região acionar uma ambulância e, em seguida, ele se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos.

“O condutor apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acompanhou nossa equipe até o local do acidente e foi liberado após passar por interrogatório e testes de verificação de possíveis sintomas de embriaguez, cujo laudo deu negativo”, disse o delegado.

O caso foi registrado no 76º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

A vítima passou por exame necroscópico por meio do qual foi constatado pela equipe médica que ele estava sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente.

O condutor do veículo foi liberado sem pagamento de fiança, em cumprimento ao artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro (CRT).

Foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para averiguar as circunstâncias do acidente, onde serão ouvidas testemunhas, realizadas perícias, como reconstituição e croqui do local do fato.

