Motociclista morre em acidente de trânsito em avenida de Manaus

Manaus - Um motociclista morreu, na manhã deste domingo (12), ao sofrer um acidente de trânsito quando trafegava na avenida Ephigênio Salles, na altura do bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, próximo ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). O acidente ocorreu por volta das 6h.

A perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) esteve no local e avaliou as causas do acidente. A moto ficou atravessada em uma das faixas da via, assim como o corpo da vítima.

O acidente aconteceu próximo ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) | Foto: Andreza Miller

Segundo policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi identificada como Bruno Henrique de Carvalho, de 22 anos. O homem estava conduzindo a motocicleta e pode ter sido fechado por outro veículo, fazendo com que perdesse o controle e atingisse o canteiro central da avenida.

Com o impacto da batida, Henrique não resistiu e morreu. A motocicleta ficou parcialmente destruída. Imagens de câmeras de segurança do local vão ajudar a polícia identificar o que de fato aconteceu.

Após o término da perícia no local do acidente, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo, onde deverá passar por exames para saber se a vítima estava embriagada.

O local da tragédia é conhecido como "Curva da Morte", pelo grande número de acidentes que acontecem no local.

