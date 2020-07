Motorista perde controle de carro e derruba outdoor na avenida Camapuã

Acidentes não deixaram vítimas lesionadas | Foto: Divulgação

Manaus – Um carro derrubou um outdoor na avenida Camapuã, próximo ao posto Shell, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (12).

O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com o outdoor, mas não teve registros de vítimas na ocorrência. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para o local.

Outro acidente de trânsito envolvendo três veículos também foi registrado na manhã deste domingo, em frente ao Café da Priscila, na avenida do Turismo, na Zona Oeste da capital.

Os veículos colidiram, causando danos aos automóveis, mas também não teve vítimas lesionadas.

Agentes de trânsito IMMU também foram ao local apara ajudar no tráfego de outros veículos na avenida.

