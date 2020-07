Ações policiais no Amazonas resultam na prisão de sete traficantes

Através de denúncias anônimas e do patrulhamento da Rocam, 7 traficantes foram presos | Foto: Divulgação

Manaus – Diversas ações da Polícia Militar no Amazonas resultaram em sete detenções durante o sábado (11) e o domingo (12) por tráfico de drogas. Em Manaus, três homens foram presos em flagrante somente no sábado.

Dois homens de 23 e 28 anos foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) após serem flagrados com 51 porções de cocaína no bairro São José 3, na Zona Leste.

Os suspeitos foram avistados com atividade suspeita e tentaram fugir ao serem abordados, mas foram detidos. Durante a revista pessoal, a polícia encontrou as drogas. Ambos estão à disposição da justiça.

No bairro Alvorada 2, Zona Oeste, um homem de 23 anos foi detido com diversas porções de drogas, balanças de precisão e dinheiro. Através de denúncia anônima, uma equipe policial foi ao local atender a ocorrência.

Durante busca pessoal, os policiais encontraram duas porções grandes de maconha, 50 trouxinhas de maconha, 10 trouxinhas de oxi, uma trouxinha de pó de cocaína, quatro papéis de substância possivelmente entorpecentes, droga sintética, duas balanças de precisão, um aparelho celular e R$ 78 em espécie.

Em virtude dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Zona Leste

Um jovem de 18 anos foi preso, no bairro Monte Sião, Zona Leste, na madrugada deste domingo (12). O suspeito comercializava 30 porções de cocaína em via pública, de acordo com denúncia de um morador.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram diversos suspeitos.Durante abordagem e busca pessoal no suspeito, foram encontradas porções das drogas apreendidas.

Foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido e apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos legais.

Interior do Amazonas

No interior do Amazonas, foram realizadas apreensões em dois municípios. Em Manacapuru, distante 100km de Manaus, um casal foi detido após apresentar atividade suspeita. Ao serem abordados, os policiais constataram que homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

O casal portava três porções de substâncias entorpecentes, supostamente cocaína, e receberam voz de prisão. Ambos foram conduzidos, juntamente com a droga, à Delegacia Regional de Polícia Civil de Manacapuru para os procedimentos legais.

No município de Benjamin Constant, distante 1.121 km de Manaus, um homem de 24 anos foi detido com drogas na noite de sábado (11). Com ele, foram apreendidas 14 papeletas de pasta base de cocaína e papéis recortados que seriam supostamente usados para embalagem de drogas.

A ação ocorreu após denúncia anônima. Os materiais foram encontrados após revista e busca na residência do suspeito.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 51° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais cabíveis.

