Vídeos: incêndio atinge loja de colchões na Autaz Mirim, em Manaus

Manaus - Um incêndio atingiu uma loja de colchões, localizada na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (13).

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas. Não teve registro de vítimas.

"Fomos acionados por volta das 8h45 e tivemos um tempo de resposta de quatro minutos. Chegamos ao local e conseguimos confinar o incêndio no primeiro andar da loja. Utilizamos oito viaturas na ocorrência", disse o major Wilson, do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o major Wilson, o incêndio tinha tudo para se tonar de grande proporção, devido ao material dos colchões ter facilidade para pegar fogo.

"Vale salientar que foi imprescindível o tempo de reposta. Era um incêndio para se tornar de grande proporção, mas o combate foi rápido. Controlamos as chamas em torno de 30 minutos. O fogo começou no estoque, pode ter sido alguma situação como um curto-circuito no depósito, mas somente a perícia irá confirmar", disse.

Prejuízo

Conforme o proprietário da loja, Mohammed Armed, de 38 anos, o prejuízo causado pelo incêndio é algo entre R$ 150 a R$ 200 mil.

"Foi uma coisa que não imaginávamos. Estávamos abrindo a segunda porta da loja quando vimos a fumaça no segundo andar. Foi muito rápido, nunca vi um fogo se alastrar tão rápido, quando olhei o segundo andar já estava totalmente comprometido. O prejuízo ficou em torno de R$ 150 a R$ 200 mil ", disse o proprietário da loja.



Devido ao incêndio, o trânsito na avenida ficou congestionado. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também foram acionados para o local.

