Obras na pista no aeroporto de Manaus são concluídas, afirma Infraero

A Infraero finalizou as obras de recuperação do pavimento da pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), nesta quinta-feira (9). Com investimentos de R$ 27 milhões, as melhorias tiveram início em agosto de 2018 e garantem que aeroporto siga operando em características normais, especialmente de segurança, pelos próximos 10 anos.

Os trabalhos, de caráter preventivo, foram divididos em três etapas, em função do período de chuvas, e tiveram o objetivo de manter os níveis de segurança das operações no terminal manauara, explica o superintendente do terminal, Odone Bizz.

“Durante todo o período de obras, tivemos de readequar os atendimentos das companhias aéreas e remanejar alguns voos previamente, para assegurar o menor impacto possível para os passageiros. Graças a esse trabalho planejado e em equipe, concluímos a obra com o menor impacto possível às operações”.

Com capacidade para receber 18,2 milhões de passageiros por ano, o aeroporto de Manaus registrou, até maio deste ano, 12.390 operações, entre pousos e decolagens, e 776.686 passageiros, entre pousos e decolagens.

Prevenção

A Infraero ressalta que desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Aeroporto de Manaus segue operando, sem interrupção na prestação de serviço aeroportuário, conforme as normas do setor.

O terminal conta com uma série de medidas para garantir a segurança dos passageiros e empregados no combate ao vírus. Todas elas em consonância com as determinações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de órgãos estaduais e municipais de Saúde.

O aeroporto adotou todos os protocolos de higienização e segurança de passageiros e funcionários. Além disso, a Infraero intensificou a limpeza do aeroporto; ampliou a oferta de itens de higiene.

A empresa reforça ainda a orientação para que as pessoas mantenham distância recomendada pelo Ministério da Saúde entre uma e outra. A Infraero também recomenda que o passageiro, antes de se deslocar até o aeroporto, verifique diretamente com a companhia aérea se a programação do voo está mantida ou foi alterada. Outras orientações estão disponíveis no site http://www4.infraero.gov.br/coronavirus/.

