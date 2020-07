Aulas remotas têm 89% de aprovação dos pais no Amazonas

O Amazonas com o projeto "Aula em Casa" foi o primeiro estado do país em retornar as aulas de uma forma remota obtendo 89% de aprovação dos pais. | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas com o projeto "Aula em Casa" foi o primeiro estado do país em retornar as aulas de uma forma remota obtendo 89% de aprovação dos pais. A iniciativa está no ar em televisão aberta e na internet desde o dia 23 de março e atende todas as modalidades de ensino da rede pública estadual.

Quanto ao acompanhamento, 92% dos pais e professores disseram que os filhos compreendem os conteúdos que estão sendo passados.

O índice de aprovação do programa foi obtido em pesquisa realizada pela Secretaria de Educação sobre o retorno às aulas presenciais. Ao todo, mais de 72 mil pais e responsáveis responderam os questionamentos. No levantamento, 42% dos entrevistados classificaram a medida como boa, enquanto 17% apontaram que era ótima, e outros 30% consideraram regular.

Quando as aulas presenciais foram suspensas na rede pública estadual, a estudante Clara Pires, de 6 anos, estava iniciando o processo de alfabetização na Escola Estadual Benício Leão, em Manaus. Agora, depois de três meses acompanhando o programa “Aula em Casa”, ela já tem certo domínio da escrita, leitura e faz questão de acompanhar todos os conteúdos. “Eu gosto!”, afirma.

A autônoma Mary Ellen Almeida, mãe da Clara Pires, foi uma das responsáveis que aprovaram o “Aula em Casa”. Ela esteve presente no ensino da aluna durante o isolamento social e cita que manter a rotina – como orientado pelos professores – foi fundamental para que a filha mantivesse o bom desempenho porque segundo ela a atenção e o incentivo dos pais e responsáveis são fundamentais para a vida escolar dos estudantes.

A Secretaria de Educação consultou a comunidade escolar sobre o retorno às aulas presenciais. A análise levou em consideração a opinião de toda comunidade escolar. Foram ouvidos 72 mil pais e responsáveis, 7.432 professores, 504 pedagogos, 474 gestores, e 2.177 administrativos. O índice de confiança da pesquisa é de 95%, como margem de erro entre 2% e 4%.

