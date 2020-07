Movimento voluntário ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade

| Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - O projeto União Amazonas reúne voluntários de diversos grupos da sociedade civil do estado por um bem maior: a saúde e a proteção de pessoas que vivem ou estão em situação de vulnerabilidade. A organização não governamental recolhe e distribui alimentos, bem como produtos de higiene e máscaras de proteção. O projeto também faz parte do União BR, que atua em âmbito nacional e reúne mais de 10 estados brasileiros em prol de um único objetivo: salvar vidas.

As ações do projeto não pararam mesmo com a pandemia de Covid-19 que, no Amazonas, já causou a morte de 3.039 pessoas, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste domingo (12) pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Como a pandemia não possui data de término, os voluntários trabalham a fim de minimizar o número de contaminados do estado.

A voluntária e psicóloga Nayara Dayne conversou com o Em Tempo e explicou sobre a importância da iniciativa na região e informou que as metas de trabalho já existiam e vão continuar mesmo após a pandemia.

“Nosso propósito é unir pontas. Conectamos as pessoas que querem doar de maneira eficaz e segura àquele s que mais necessitam de apoio. Este movimento é feito para os caboclos. Uma união feita para enraizar no coração da Amazônia. Precisamos colabora para saúde e prevenção de todos, inclusive os que moram distantes”, explicou a voluntária.

Doações

Em Manaus, os valores arrecadados em dinheiro estão sendo depositados na conta da instituição Mãos Unidas Pelo Autismo (Mupa). A Mupa é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com crianças e adolescentes com Transtornos do Espectro Autista, há mais de 10 anos no Amazonas.

Outras doações como alimentos não perecíveis devem ser entregues à organização e para entrar em contato basta acessar o perfil no Instagram @uniaoamorg.

Outras lutas

Além do combate ao coronavírus, a União Amazonas luta pelo povo indígena, pela sustentabilidade, pelas mulheres negras, contra a descriminação e também auxilia em campanhas de doação de sangue e combate a fome. Em outros dez estados, a entidade está vinculada à União BR.

