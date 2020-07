Criança de seis anos é atropelada por PM e morre na Zona Norte

Manaus - O pequeno William Daniel Nunes Costa, de apenas seis anos, perdeu a vida na manhã do último domingo (13), após ser atropelado por um policial militar lotado nas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). O fato aconteceu na avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ocasião em que o PM comunicou que estava saindo de serviço quando uma criança surgiu correndo ao atravessar a rua. O menino passou pela frente de outro veículo que estava à esquerda, parado, e obstruiu a visão do militar.

O menino foi atropelado pelo veículo. Após o fato, o policial acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a vítima foi levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

