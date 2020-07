Mais de 30 obras devem ser entregues até o final deste ano em Manaus

| Foto: Michell Mello/Secom

Manaus - Na capital Amazonense 30 obras devem ser finalizadas e entregues até o final de 2020, gerando 10 mil empregos na construção civil executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O Governo do Amazonas investiu, no segundo semestre, R$ 250 milhões em obras de infraestrutura. Durante a pandemia de Covid-19 no estado. Sendo entregue outras 16 obras em dez municípios, somando 104 quilômetros em sistemas viários e 64 quilômetros de ramais.

Emprego

Até o final do ano, as obras do Governo do Estado devem gerar 10 mil empregos diretos e indiretos na construção civil. “Nós vamos gerar mais de 10 mil empregos. Todos sabemos que a construção civil, a construção pesada, é um dos ramos da economia que mais gera emprego e gera emprego rapidamente. Nós queremos gerar emprego, induzir o crescimento econômico em toda a região por onde nós passarmos”, afirmou o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Ramais

Já em execução, estão obras em 40 quilômetros de ramais. Em planejamento para o segundo semestre, mais 60 quilômetros devem ser recuperados pela Seinfra. ' Hoje todos os nossos ramais inaugurados são executados dentro de todas as normas do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e das melhores técnicas de engenharia'. , destaca o secretário.

