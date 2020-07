Ribeirinho pede ajuda para encontrar 'voadeira' furtada no Amazonas

A voadeira é do modelo Yamaha 40HP alumínio, com sete metros de comprimento sem capota | Foto: Divulgação

Boa Vista do Ramos (AM)- Uma embarcação de propriedade de Raimundo Paulo Vieira foi furtada na madrugada desta terça-feira (14), na Comunidade Santa Eliza, no município de Boa Vista do Ramos (Distante 271 quilômetros de Manaus). A voadeira é do modelo Yamaha 40HP alumínio, com sete metros de comprimento sem capota.

Ainda era madrugada, por volta das 2h, quando Raimundo chegou na beira do rio, onde sempre costumava deixar o barco ancorado, e viu que a embarcação havia sido furtada. Os moradores reclamam de constantes furtos de voadeiras na região.

"Não é de hoje que vem acontecendo esses furtos de voadeiras na região. Os ribeirinhos estão cansados disso e estamos a mercê dos criminosos, estamos saturados dessa situação," disse uma moradora.

Raimundo contou que usa a embarcação para trabalhar com pesca e transporte. "Esse barco é o meu meio de vida. Nós saímos todas as manhãs. É assim que sobrevivemos. Então, sem o barco, a gente não trabalha," completou Raimundo.

Para ajudar com informações sobre a embarcação, entre em contato com os números: (92) 99127-0315 ou (92) 99166-1059.

