Condutor de carreta causa acidente na avenida João Valério

Manaus - Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (14) causou retenção no fluxo de veículos na entrada do novo Complexo Viário Ministro Roberto Campos , que interliga as avenidas Constantino Nery e João Valério. O condutor de uma carreta acabou ultrapassando a altura máxima permitida e causou a abertura do contêiner. O veículo transportava uma carga de madeira.

Devido ao acidente, o fluxo na área ficou lento e foi necessário a presença de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para orientar os motoristas. Equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) também atenderam a ocorrência.

No momento, a via está parcialmente interditada e veículos estão passando por apenas uma faixa.

